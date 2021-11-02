الامارات | اعتماد مستشفى الرحبة كمركز مخصص للأمراض المعدية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مستشفى الرحبة كمركز مخصص للأمراض المعدية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن اعتماد مستشفى الرحبة كمركز مخصص للأمراض المعدية في أبوظبي بما في ذلك مرضى كوفيد-19.

كما أعلنت الدائرة أن مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي خالية من حالات "كوفيد-19" لتواصل تقديم الرعاية الصحية وكامل خدماتها التخصصية للمرضى والمراجعين مع ضمان اتباع أعلى معايير السلامة والتعقيم في جميع أقسامها كما أكدت الدائرة خلو جميع مستشفيات القطاع الخاص في الإمارة من حالات كوفيد-19.

وأكد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي أنه بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وثمرة للجهود التي تم بذلها من خلال العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود الوطنية بين القطاعين العام والخاص، نشهد اليوم خلو مدينة الشيخ خليفة الطبية من الوباء والشروع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع متى ما احتاجوا إليها حيث نواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركة صحة لتوفير رعاية صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وجاءت هذه الإعلانات في ضوء الانخفاض الملحوظ في عدد حالات الإصابة بالفيروس لا سيما مع ارتفاع أعداد الحاصلين على جرعات التطعيم ضد الفيروس ومواصلة الجهود الرامية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأكد الدكتور طارق فتحي المدير التنفيذي في شركة "صحة" حرص صحة على توفير رعاية صحية وفقاً لأعلى مستويات الجودة للمتعاملين مع منشآتها ومواصلتها الارتقاء بالكوادر البشرية والمرافق الصحية التابعة لها وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل العلاجية حيث ستواصل مدينة الشيخ خليفة الطبية تقديم خدماتها الطبية في مختلف التخصصات وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يتوفر فيها من تجهيزات حديثة وكوادر طبية وتمريضية وإدارية مؤهلة تأهيلاً عالياً وذات خبرات مهمة.

وتعزيزاً لجاهزيته لاستقبال الحالات المعدية بشكل عام ومنها فيروس كوفيد-19 تم زيادة عدد الأسرة في مستشفى الرحبة ليصل المجموع الإجمالي إلى أكثر من 250 سريراً منها 140 سرير رعاية حرجة و37 سرير عناية مركزة و73 سرير احتياطي.

وأوضح أنه تم تجهيز وتجديد وتوسيع مستشفى الرحبة لتقديم العناية الآمنة والمتكاملة لخدمة المرضى وتلبية احتياجاتهم وضمان تقديم الرعاية الصحية المتميزة لهم وفق أعلى معايير الجودة وذلك تحت إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية التي تتمتع بعمق الخبرة والإرث العريق في العناية المتقدمة للمرضى فضلاً عن دورها المحوري في الاستجابة للجائحة.

وأضافت الدائرة بأنه خلال المرحلة القادمة سيقتصر استقبال حالات كوفيد-19 التي تحتاج للإدخال للمستشفيات في كل من مستشفى الرحبة في أبوظبي ومستشفى العين بمدينة العين بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية المنتشرة في الإمارة.

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