الامارات | خالد بن زايد: يوم العلم احتفال بمنجزات كبرى عظيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن زايد: يوم العلم احتفال بمنجزات كبرى عظيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن العَلم هو رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا ومصدر فخرنا، ورمز احترام دولتنا.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم العلم إن احتفال الدولة بـ "يوم العَلم " هذا العام مع اليوبيل الذهبي لاتحاد الإمارات، إنما هو احتفال بمنجزات كبرى عظيمة، ورحلة عطاء طويلة إبرازاً للفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها شهداء الوطن البواسل في سبيل إعلاء راية الحق، وترجمة لمعاني التوحد والتلاحم على خطى الآباء المؤسسين الذين كرسوا حياتهم لتكون الإمارات، كما هي اليوم في مصاف الدول المتقدمة، شامخة قوية بحكمة قيادتها عظيمة بعطاء وحب الشعب لأرضه، وفي هذا اليوم نلتفُّ حوله مجددين العهد على رفعته وصونه، وبذل الروح من أجله، ليبقى شامخاً خفاقاً قويًّا كشموخ أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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