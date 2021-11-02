الامارات | 4 سائقين متهوّرين يُربكون المرور في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سائقين متهوّرين يُربكون المرور في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّنت دوريات الضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط أربعة سائقين متهوّرين، تسببوا في إحداث إرباك للحركة المرورية وتعريض حياتهم وحياة مرتادي الطريق للخطر، نتيجة القيادة بطيش وتهوّر، ومحاولة الهروب من الدوريات المرورية على أحد الطرق الداخلية في الإمارة.

وتفصيلاً، ورد غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بلاغ يفيد بصدور سلوكيات خطيرة والقيادة بتهور وبسرعة تفوق الحد الأقصى لطريق حددت سرعته بـ80 كم/‏‏ساعة على أحد الطرق الداخلية في الإمارة، في انعدام للمسؤولية وبصورة تعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وعلى اثره انتقلت الدوريات المرورية المختصة لموقع البلاغ، للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن السائقين المخالفين فروا هاربين بعد ملاحظة قدوم الدوريات الشرطية.

وأسهمت أنظمة التتبع المرورية والكاميرات الذكية التابعة لشرطة الشارقة، في رصد المخالفين، والتعرف إليهم بعد تحديد موقعهم بدقة، ما مكّن من ضبط السائقين الأربعة وحجز مركباتهم، وتحويلهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين لأنظمة السير والمرور في الإمارة، وجميع السلوكيات الخطرة من قيادة بطيش وتهور، وكل ما يشكل تهديداً على حياة مستخدمي الطرق، وتهيب بالسائقين الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وعدم الإفراط في السرعة، كونها سبباً رئيساً في العديد من الحوادث، ما يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، داعية الجميع الى ضرورة اتباع الإرشادات المرورية، واحترام قواعد السير والمرور على الطرقات في الإمارة.

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