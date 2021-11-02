الامارات | «الهوية والجنسية» تنجز 128 ألف معاملة منذ 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية والجنسية» تنجز 128 ألف معاملة منذ 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز قطاع شؤون الهوية والجنسية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال الفترة من عام (2019- 2021)، 128 ألفاً و45 معاملة.

وحقق القطاع تقدماً ملحوظاً ونتائج مبهرة خلال الفترة نفسها في تحقيق مؤشرات الأداء المؤسسي وأهدافها الاستراتيجية في التحول الرقمي، التي أسهمت في وصولها إلى مراكز متقدمة على مستوى قطاعات الإدارة العامة.

وثمّن مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، الجهود المتميزة التي قام بها القطاع في تحسين إجراءات تقديم الخدمة برؤية استشرافية تهدف إلى الاستمرارية في تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز المؤسسي.

وأشار إلى أن ما وصلت إليه «إقامة دبي» في عمليات التحول الرقمي على مستوى الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، يؤكد الدور الذي تقوم به لتعزيز جودة حياة الناس، وتقديم خدمات حكومية رائدة وذكية.

جاء ذلك ضمن جولات حوكمة الأداء المؤسسي، التي ترأسها الفريق المري، بهدف الاطلاع على أبرز منجزات قطاع شؤون الهوية والجنسية.

وأشارت النتائج إلى تحقيق القطاع نسبة 97% في إنجاز الخطة التشغيلية ومؤشرات الأداء، و99% في إنجاز البرامج التشغيلية لأقسام الريادة والمستقبل، فضلاً عن تحقيق 99% في نتائج المرونة المؤسسية لعام 2020. وحقق القطاع المركز الأول كأسعد قطاع على مدار الثلاث سنوات، وأظهرت الإحصاءات لعام 2020 أن نسبة سعادة المتعاملين بلغت 97%، فيما كان المستهدف 92%، وهي أعلى نسبة سعادة على مستوى قطاعات الإدارة العامة، في حين بلغت نسبة سعادة الموظفين 96.7%.

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