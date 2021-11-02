الامارات | «السلامة الغذائية» تنفي صحة فيديو متداول عن «ديدان الموز»

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تنفي صحة فيديو متداول عن «ديدان الموز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، صحة الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ما أثير بشأن احتواء الموز الصومالي على ديدان، مؤكدة أن «الهيليكوباكتر» التي قيل في الفيديو إنها موجودة بالموز الصومالي، هي نوع من أنواع البكتيريا، وليست نوعاً من أنواع الديدان كما هو موضح، كما أنه من غير المتعارف عليه أن تكمل دودة دورتها الحياتية داخل الفاكهة وهي بحجم كبير كما ظهر في مقطع الفيديو.

وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الهيئة، الدكتور محمد الحمادي، إن الهيئة تلتزم بالتحقق من صحة وسلامة جميع المنتجات الغذائية الموجودة والمعروضة في أسواق الإمارة ومن ضمنها جميع الخضراوات والفواكه، سواء المستوردة أو المحلية قبل السماح بتداولها في الأسواق.

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