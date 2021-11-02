الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاحنات

لاحظ سائقون أن كثافة حركة مرور الشاحنات على شارع الإمارات (دبي العابر سابقاً)، يعيق الدخول في كثير من الأحيان إلى منافذ مناطق سكنهم بالشارقة، ما يضطرهم إلى السير مسافات طويلة للعودة إلى المناطق المتجهين إليها.

سحوبات

يجري مركز «سبيد» لفحص وتسجيل السيارات، التابع لهيئة النقل في عجمان، سحوبات أسبوعية للمتعاملين في المركز، ويتم الإعلان عن الفائز وتكريمه مباشرة، وهي خدمة يقدمها المركز لسعادة عملائه.

سكوتر

تنتشر ظاهرة استخدام آلة «سكوتر» الكهربائية، في طرقات جزيرة ياس بأبوظبي، كوسيلة سهلة للتنقل بشكل لافت، من جانب عدد كبير من الشباب، الأمر الذي يحتاج إلى ضوابط لجعلها آمنة.

حريق

نوّه سكان في منطقة الخالدية بأبوظبي، بأداء شرطة الإمارة ورجال الإطفاء فيها، إذ تعاملوا بحرفية مع حريق شب بالمنطقة، وتمت السيطرة على الوضع في غضون دقائق معدودة، من دون أي إصابات في الأرواح أو الممتلكات.

مكالمات

يتلقى قراء باستمرار مكالمات هاتفية من شركات للتداول، بغرض الترويج للاستثمار في الأسواق المالية، لافتين إلى أنهم طلبوا من مندوبي هذه الشركات عشرات المرات التوقف عن الاتصال بهم، لكن دون جدوى، كما أنهم يستخدمون أرقاماً مختلفة في كل مرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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