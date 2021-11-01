الامارات | الوطني للأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب و تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 12:30 إلى الساعة الـ 09 من صباح يوم غد الثلاثاء.
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