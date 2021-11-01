الامارات | إصابات «كورونا» تنخفض 465% خلال أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تنخفض 465% خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصاءات رسمية خاصة بأحدث مستجدات بيانات «كوفيد-19» في الإمارات، تسجيل انخفاض في أعداد إصابات «كورونا» خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 465% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت الدولة خلال شهر أكتوبر 3637 حالة، مقابل 16 ألفاً و913 حالة تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر، كما شهد شهر أكتوبر أقل معدل إصابات شهري تم تسجيله منذ مارس 2020.

وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة نورة الغيثي، أن الإمارات تمكنت من الوصول إلى آفاق جديدة من المنجزات والمكتسبات في غضون أشهر قليلة، ولمعت مكانتها عالمياً في العديد من المستهدفات إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أن القطاعات الحيوية خلال الجائحة أثبتت مدى توافقها وتناغمها للوصول إلى مرحلة التعافي.

وقالت الغيثي خلال الإحاطة الإعلامية الأخيرة: «هذه المؤشرات والأرقام التي تم تحقيقها تقربنا أكثر إلى المناعة التي نطمح إليها حتى نعود إلى حياتنا الطبيعية الجديدة، فاللقاح أسهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع نسب حالات الإصابة أو الوفيات».

فيما أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الإمارات تعاملت مع الجائحة وفق استراتيجية استباقية ونموذج إماراتي منفرد يعمل وفق مؤشرات ودراسات تعتمدها الدولة لضمان سير عجلة الحياة الطبيعية الجديدة، مثمنة دور القطاعات كافة ومدى تعاونها للوصول إلى هذه المرحلة والنتائج التي نشهدها اليوم، بالإضافة إلى تثمينها دور الجمهور ومدى وعيه والتزامه بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشارت الهيئة إلى أن أزمة «كورونا» أثبتت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ التطعيمات أسهما في ضمان صحة المجتمع وتعافيه، مشددة على أهمية تبني عادات وممارسات تضمن صحة وسلامة الجميع مثل الالتزام بارتداء الكمامات، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية مع ترك المسافة الآمنة التي تقي من مختلف الفيروسات والحرص على إجراء الفحوص الدورية والمحافظة على التعقيم المستمر.

لليوم الثالث.. عدم تسجيل أي حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 272 ألفاً و261 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، إذ أسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 78 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739 ألفاً و983 حالة. وأعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 110 حالات جديدة لمصابين بالفيروس. كما أعلنت الوزارة عن تقديم 22 ألفاً و662 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و172 ألفاً و758 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 214.07 جرعة لكل 100 شخص.

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