الامارات | 128 ألف معاملة انجزها "شؤون الهوية والجنسية" في دبي منذ 2019 حتى 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن 128 ألف معاملة انجزها "شؤون الهوية والجنسية" في دبي منذ 2019 حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق قطاع شؤون الهوية والجنسية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تقدماً ملحوظاً ونتائج مبهرة خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢١ في تحقيق مؤشرات الأداء المؤسسي وأهدافها الاستراتيجية في التحول الرقمي والتي ساهمت بشكل كبير في وصولها لمراكز متقدمة على مستوى قطاعات الإدارة العامة.

وثمن مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، بالجهود المتميزة التي قام بها القطاع في تحسين إجراءات تقديم الخدمة برؤية استشرافية تهدف إلى الاستمرارية في تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز المؤسسي، مشيراً أن ما وصلت إليه إقامة دبي في عمليات التحول الرقمي على مستوى الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة يؤكد الدور الذي تقوم به لتعزيز جودة حياة الناس وتقديم خدمات حكومية رائدة وذكية.

جاء ذلك ضمن جولات حوكمة الأداء المؤسسي الذي ترأسها الفريق محمد المري بهدف الاطلاع على أبرز منجزات قطاع شؤون الهوية والجنسية، بحضور سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام، واللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، واللواء أحمد المهيري مساعد المدير العام لقطاع شؤون الهوية والجنسية، والعميد حسين ابراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد الدكتور على عجيف الزعابي، المستشار القانوني لإقامة دبي، وعدد من المسؤولين والضباط.

نتائج وأرقام مبهرة

واستمع الفريق محمد المري لشرح حول نتائج المؤشرات الاستراتيجية وأبرز الإنجازات التي حققها القطاع خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢١، واطلع على احصائيات عدد معاملات جوازات السفر والأحوال الشخصية للمواطنين خلال الأعوام الثلاث، حيث بلغت ١٢٨ ألف و٤٥ معاملة.

كما أشارت النتائج عن تحقيق القطاع لنسبة ٩٧٪ في إنجاز الخطة التشغيلية ومؤشرات الأداء، و٩٩٪ في إنجاز البرامج التشغيلية لأقسام الريادة والمستقبل. فضلاً عن تحقيق ٩٩٪ في نتائج المرونة المؤسسية لعام ٢٠٢٠.

كما اطلع الفريق المري خلال العرض على نتائج سعادة الموظفين والمتعاملين على مستوى القطاع، حيث حقق القطاع المركز الأول كأسعد قطاع على مدار الثلاث سنوات. وأظهرت الإحصائيات لعام ٢٠٢٠ بأن نسبة سعادة المتعاملين بلغت ٩٧٪فيما كان المستهدف ٩٢٪ وهي أعلى نسبة سعادة على مستوى قطاعات الإدارة العامة. في حين بلغت نسبة سعادة الموظفين ٩٦.٧٪.

واستمتع الفريق محمد المري شرح حول أبرز التحولات الرقمية التي قام بها القطاع في عملية تحسين تجربة المتعامل وتقليل خطوات الحصول على خدمات الهوية والجنسية والجوازات وذلك من خلال التطبيقيات الذكية المتوفرة على مدار الساعة والتي ساهمت بشكل فعال في تقليص عدد خطوات المتعامل من متوسط عام ٢٠ خطوة إلى خطوة واحدة فقط وهي التقديم عبر التطبيق الذكي وتقليص عدد المستندات الورقية من ٢٠ مستند إلى صفر، إلى جانب تقليص الزمن المستغرق للتقديم من ٣٠ دقيقة إلى ٣٥ ثانية. وكشفت الاحصائيات عن ارتفاع نسبة المتعاملين لمستخدمي خدمات تجديد وإصدار جوازات السفر عبر القنوات الذكية لعام ٢٠٢١ حيث وصلت ٥٦٪ مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت نسبة الاستخدام ١٥٪، في حين بلغت نسبة المتعاملين لمستخدمي خدمات الأحوال الشخصية عبر القنوات الذكية ٩٣٪ مقارنة بالعام الماضي حيث كانت ٧٥٪. مما يشير بأن سهولة الإجراءات ووضوحها للمتعامل أدت إلى ارتفاع نسبة استخدام التطبيقات الذكية وانخفاض في تردد المتعاملين إلى مراكز تقديم الخدمة.

كما اطلع الفريق المري على تقرير التنافسية العالمي لعام ٢٠٢٠ الخاص بوثائق السفر وبالزمن المستغرق في انجاز معاملات جواز السفر، حيث أظهرت الإحصائيات تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة وحصولها على المركز الأول عالمياً في سرعة إصدار جواز السفر وذلك بزمن قدره ٨:٤٢ دقيقة، تلتها بعد ذلك استراليا في المركز الثاني بمعدل ٢٤-٢٨ ساعة، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بمعدل أسبوع - ٦ أسابيع.

خدمة "مبروك ما ياك "

وكشف قطاع شؤون الهوية والجنسية بأن خدمة "مبروك ما ياك" الخاصة بإصدار جميع المستندات للمواليد المواطنين الجديد شهدت تحسناً كبيراً في تقليص رحلة المتعامل وإضافة خدمة جديدة وهي خدمة طباعة شهادة الميلاد للمواليد المواطنين الجدد من قبل إدارة الجنسية في دبي وتوصيل الباقة للمتعامل من خلال خدمة التوصيل. بالإضافة إلى أن الخدمة أصبحت متوفرة على كافة المنشآت الصحية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مدار ٢٤ الساعة. حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول لعام ٢٠٢١ ألف و٥٦٠ معاملة.

تصنيف ال٦ نجوم

وفي إنجاز تفخر به الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اطلع الفريق محمد المري على النتائج التي حققها مركز سعادة المتعاملين البرشاء لحصوله على أعلى تصنيف وهو ٦ نجوم من بين ٦٩ مركز خدمة حكومية لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١.

خدمات ٢٤/٧

وكشف قطاع شؤون الهوية والجنسية بأنه تم توفير كافة الخدمات اللوجستية لخدمة شرائح المجتمع كافة وتخليص كافة طلبات تجديد وثائق السفر على مدار ٢٤ ساعة طيلة أيام الأسبوع عبر التطبيقات الذكية أو من خلال مركز سعادة المتعاملين المتواجد في مطار دبي الدولي مبني ٣ (صالة القادمون) في غضون ٧ دقائق فقط بدلاً من ٣٥ دقيقة. وتوصيلها للمتعامل أينما كان وإلى كافة إمارات الدولة.

جوائز

واستمع الفريق محمد أحمد المري، إلى عرض حول أهم الجوائز التي فاز بها القطاع في عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ منها الحصول على أفضل قطاع في الشراكة والتكامل، وأفضل قطاع في إدارة المواهب المحترفة، وأفضل قطاع في الجاهزية للمستقبل، وأفضل قطاع في مؤشر جاهزية الابتكار، والقطاع الأكثر التزاما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، وأفضل قطاع في التمكين الذكي.

شكر وثناء

وفي ختام الجولة أعرب الفريق محمد المري عن سعادته بهذه الإنجازات التي تكللت بالنجاح. داعياً إياهم مواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة التي تليق بدولة الإمارات.

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