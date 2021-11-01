الامارات | إطلاق الدورة الخامسة من مسابقة «اكتشف المريخ»

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة الخامسة من مسابقة «اكتشف المريخ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الدورة الخامسة من مسابقة «اكتشف المريخ»، التي تتيح لطلبة الجامعات الذين يدرسون العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فرصة لاستكشاف المريخ باستخدام البيانات العلمية من مركز البيانات العلمية لـ «مسبار الأمل».

تتطلب الدورة الخامسة من المسابقة قيام الطلبة المشاركين بإعداد تحليل علمي أولي، باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة واحد أو أكثر من الأجهزة العلمية الثلاثة التي يحملها «مسبار الأمل» على متنه في مهمته العلمية الجارية حالياً لاستكشاف المريخ. ويمكن للطلبة العمل في فرق مكونة من ثلاثة أشخاص كحدٍ أقصى، لإنتاج ملصق علمي، وستقوم لجنة تحكيم المسابقة بتقييمه استناداً إلى محتواه العلمي وتصميمه وعرضه.

وقال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، المهندس عمران شرف، إنّ تنظيم مسابقة «اكتشف المريخ» للعام الخامس على التوالي يبرهن على التزامنا بتحفيز وإشراك الطلاب وتسليط الضوء على الفرص التعليمية والتطويرية في قطاع الفضاء، فالشباب هم أعظم ما تمتلكه الدولة من ثروة، وهم ومفتاح المستقبل.

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