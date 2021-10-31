الامارات | «زايد للإسكان» يسلّم 1726 مواطناً مساكنهم قبل نهاية العام

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للإسكان» يسلّم 1726 مواطناً مساكنهم قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، 1726 مواطناً مساكنهم الجديدة التي تم إنجازها في إمارات دبي ورأس الخيمة وعجمان، قبل نهاية العام الجاري 2021.

وكشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيباشر خلال الفترة المقبلة تسليم المساكن للمواطنين المستحقين، وذلك حسب القوائم المعتمدة، ويبلغ عدد الفلل التي سيتم تسليمها كدفعة جديدة 888 مسكناً في المراحل الثلاث من حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، و497 مسكناً في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، و341 مسكناً في حي الخوانيج السكني بدبي، بقيمة تتجاوز ملياري درهم.

وقال المزروعي: «تعمل الإمارات عبر استراتيجية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، بهدف تأمين السكن الملائم لهم، وأن المشروعات الإسكانية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان تدعم المستهدفات الإسكانية للدولة، وأن رؤيتنا تستهدف تطوير إسكان حكومي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تتكامل فيها الجهود والأدوار، وتتعاون فيها الجهات لتحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة المقبلة للتنمية الوطنية». ولفت المزروعي إلى أن دراسة الطلبات الإسكانية وتحديد الاحتياج الفعلي، تتم وفقاً للحاسبة الإسكانية، التي تحدد الاحتياج بناء على أوزان مدروسة تتمثل في 40% للجانب المالي و30% لكل من الاجتماعي والسكني، والتي بدورها تستند إلى ما تنص عليه اللوائح والقوانين المعتمدة بذلك الشأن.

من ناحية أخرى، أشار المزروعي إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، عملت على تطوير تجربة مستخدمي الخدمات الرقمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار، وتسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات، لتطوير منظومة خدمة المتعاملين بما يخدم مصالح جميع أفراد المجتمع ويحقق السعادة وجودة الحياة لهم.

وأثنى على التعاون الكبير للجهات الاتحادية والحكومات المحلية، الذي أثمر عن إنجازات كبيرة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي.

سهيل المزروعي:

• «رؤيتنا تستهدف تطوير إسكان حكومي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة».

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