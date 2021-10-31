الامارات | الإمارات تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة العودة لأرض الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة العودة لأرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان.. تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت.

وقال سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي..

أنه تجسيدا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.

وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في جمهورية لبنان بضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news