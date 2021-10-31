الامارات | مقاعد فردية في فصول المدارس الخاصة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاعد فردية في فصول المدارس الخاصة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل المدارس الخاصة في إمارة الشارقة اليوم الطلبة في جميع المراحل الدراسية، تطبيقاً لقرار الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، وبالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالعودة لنظام التعليم الحضوري في كل المدارس الخاصة بالإمارة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، فيما يُستثنى من القرار أصحاب الحالات المرضية.

وأجرت المدارس الخاصة تغييرات وقائية واحترازية مسبقة في الفصول الدراسية تطبيقاً للتباعد الجسدي بين الطلبة، منها تغيير المقاعد الدراسية من زوجية إلى فردية بحيث يجلس كل طالب على مقعد مستقل، وقررت تنظيم دخول الطلبة للحمامات حال شهدت ازدحامات، وحثت الطلبة على عدم التجمع في الساحات خلال أوقات الحضور والانصراف.

وأوضحت مدارس خاصة، في تعميمات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخ منها، أنها استثنت ثلاث فئات من التعليم الحضوري، وهم طلبة الحالات المرضية الطبية المؤكدة لتقارير طبية معتمدة من الجهات الحكومية، والذين لديهم أفراد معرضون لخطر كبير للإصابة في المنزل من كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية، والطلبة غير الموجودين داخل الإمارة لأسباب تتعلق بشروط الدخول للدولة.

وأشارت إلى أنها طبقت العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الفصول الدراسية في 16 أكتوبر الجاري للطلبة من الروضة الأولى إلى الصف الثاني التأسيسي، فيما بدأ الطلبة من الصفوف الثالث والرابع والخامس من المرحلة التأسيسية بالحضور للمدرسة في 19 أكتوبر الجاري، كما باشر دوام الطلبة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر بالحضور للتعليم الواقعي بالفصول الدراسية، يوم الإثنين الماضي.

وأضافت أنها وضعت الخطط المسبقة مع عودة الطلبة للتعليم الحضوري لتفادي حدوث أي ازدحامات أثناء دخول الطلبة وخروجهم، منها خروج طلبة الحافلات الساعة الواحدة ظهراً، وخروج بقية الطلبة الذين ينتظرون ذويهم الساعة الواحدة والربع ظهراً، ومنع ذوي الطلبة من دخول المباني المدرسية دون موعد مسبق، وتخصيص أوقات محددة وبعدد معين من الأشخاص لأقسام الحسابات والتسجيل.

من جهتها، أشارت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنها وضعت الخطط اللازمة، لضمان العودة الكاملة للطلبة لمقاعدهم الدراسية، والانخراط في العملية التعليمية الحضورية، وتعويضهم عن أي فاقد تعليمي خلال فترة التعلم عن بُعد، معتبرة عودة الطلبة للتعليم الواقعي مسؤولية مشتركة عبر الالتزام بالتدابير الوقائية، لضمان استمرارية التعليم الحضوري.

• مدارس تستثني الحالات المرضية ومصابي الأمراض المناعية من الحضور.

اشتراطات العودة الشاملة

أوضحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنها وضعت اشتراطات بشأن العودة الشاملة إلى نظام التعليم الحضوري، وهي: ترك مسافة آمنة بين الطلاب تضمن عدم التلاحم الجسدي، وإلزامية لبس الكمامة لمن هم فوق سبع سنوات، وضرورة عدم تجاوز عدد الطلبة في الفصل عن الكثافة المسموح بها قبل الجائحة مع الحفاظ على المسافة الآمنة، ورفع نسبة الطلبة في الحافلات إلى 100%، مع ضرورة الإسراع في إشراك المدارس لأولياء الأمور في المنصة الإلكترونية «أولادكم في مأمن»، التي أطلقتها الهيئة.

وأضافت أنه يجب الوصول إلى تطعيم العاملين في المدرسة للفئات غير المستثناة بنسبة 100%، وتشجيع أولياء الأمور لرفع نسبة التطعيم بين الطلبة للفئة العمرية 12 سنة فما فوق، والالتزام التام بالدليل الإرشادي المعدل وضرورة إبراز الطلبة الذين لديهم أعذار صحية تقريراً طبياً معتمداً من جهة صحية، ويدقق عليه فريق (كوفيد-19) بالمدارس بوجود الطبيب أو الممرضة.

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