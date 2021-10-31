الامارات | محمد بن راشد: علاقاتنا مع مصر عميقة وقديمة لم تغيرها الأحداث ولم يزدها الزمــن إلا رسوخاً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: علاقاتنا مع مصر عميقة وقديمة لم تغيرها الأحداث ولم يزدها الزمــن إلا رسوخاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر «إكسبو 2020 دبي».

ورحّب سموه بالضيف والوفد المرافق له، مؤكداً عمق الروابط والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تمنّى لها سموه حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار على مختلف المسارات التنموية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «أثناء لقائي بأخي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في إكسبو دبي 20202.. علاقاتنا مع مصر عميقة وقديمة ومستقرة.. علاقاتنا معهم نموذجية على المستوى العربي والعالمي.. لم تغيرها الأحداث ولم يزدها الزمن إلا رسوخاً».

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء المصري باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية والتي ستبدأ الاحتفال به من جناحها في «إكسبو 2020 دبي» المُقام في منطقة الفرص، ويعرض لمحة عن تاريخها العريق وإنجازاتها الحالية ورؤيتها للمستقبل، وتفرد الشخصية المصرية على مر العصور بما تتمتع به مصر من مكانة وثقل في محيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمي.

تم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بحث آفاق التعاون بين الإمارات ومصر وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، بما يعكس عمق الروابط الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ضوء رؤية مشتركة ضمن مسارات جديدة للتعاون المثمر الذي يتناسب مع مكانة البلدين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والعمل على تطويرها ضمن مختلف القطاعات، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته دبي ودولة الإمارات في تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، ومدى الحفاوة الذي استقبل بها الوفد المصري المشارك في المعرض، لافتاً إلى أن مشاركة بلاده في هذه النسخة من المعرض هي الأكبر لمصر في «إكسبو» على مدار تاريخه، نظراً لتنظيم هذه الدورة من الحدث العالمي على أرض دولة الإمارات الشقيقة التي تربطها بمصر علاقات أخوية مميزة.

ويتميز جناح مصر في معرض إكسبو 2020 دبي، والمُقام في منطقة الفرص، بتصميمه المبتكر الذي يبرز تاريخ وحضارة مصر الممتدة لآلاف السنين مروراً بالتطور الهائل الذي حققته في العصر الحديث.

• نائب رئيس الدولة هنّأ رئيس الوزراء المصري باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية.

• رئيس الوزراء المصري يشيد بالنجاح الكبير الذي حققته دبي والإمارات في تنظيم «إكسبو 2020».

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