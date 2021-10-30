الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلا غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلا غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/ س و الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:05 والمد الثاني عند الساعة 20: 18 والجزر الأول عند الساعة 15: 01 والجزر الثاني عند الساعة 04:12 و بحر عمان يكون خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 18:24 والمد الثاني عند 06:54 والجزر الأول عند الساعة 12:47 والجزر الثاني عند الساعة 00:10.

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