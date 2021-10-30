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الامارات | الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار معالي المرر إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كما قررت دولة الإمارات منع المواطنين من السفر إلى جمهورية لبنان.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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