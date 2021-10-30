الامارات | بلدية دبا الحصن تتلف 98.1 كيلو غرام مواد غذائية غير صالحة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الحصن تتلف 98.1 كيلو غرام مواد غذائية غير صالحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتلفت بلدية دبا الحصن متمثلة في قسم الصحة خلال الربع الثالث من العام الجاري 98.150 كيلو غرام من مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما حررت 342 مخالفة وأنذرت عدداً من المنشآت غير الملتزمة بالقوانين والضوابط المعمول بها من قبل أقسام البلدية.

وأكد مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي أن إدارة العمليات بالبلدية ممثلة بقسم رقابة الأغذية نفذت 785 جولة تفتيشية على كافة المنشآت العاملة بالقطاع الغذائي في المدينة مثل المطاعم والأسواق المختصة بالمواد الغذائية بكافة أصنافها وأنواعها المختلفة، وذلك ضمن سعي البلدية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة ، حيث تم تحرير 10 مخالفات للمطاعم والمحلات غير المطبقة للقوانين والإجراءات الصحية المعمول بها، وتوجيه 106 إنذارات للمنشآت غير الملتزمة، بالإضافة إلى إصدار رخصة جديدة واحدة خلال هذه الفترة.

ونوه بأن قسم الصحة نفذ 407 جولات تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية بشكل مفاجئ، إذ تم توجه خلالها 17 إنذاراً، وثلاث مخالفات للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة السكان.

وأوضح اليحيائي أن إدارة العمليات بالبلدية ممثلة بقسم الخدمات البيطرية قامت بتنفيذ 489 جولة تفتيشية وجهت في أثنائها 15 إنذاراً للمنشآت ذات العلاقة بعمل القسم مثل: (الملاحم وأسواق الدواجن والأسماك) كما تم تحرير مخالفة واحدة خلال هذه الفترة، وذلك لضمان عمل هذه المنشآت ضمن الاشتراطات والتعليمات المطلوبة، كما قام القسم بإصدار رخصة جديدة واحدة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن إدارة العمليات بالبلدية ممثلة بقسم التفتيش البلدي تعمل على تعزيز دورها للارتقاء بمستوى الخدمات من أجل تطوير وتجميل المدينة الفاضلة لتبقى جاذبة للسياحة والاستثمار والمكان الأمثل لقضاء الأوقات، حيث نفذ قسم التفتيش البلدي 1109 جولات تفتيشية على منشآت البلدية، و119 جولة تفتيشية على الرخص التجارية لضبط المواد الممنوعة والمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، وخلال الجولات التفتيشية تم رصد 31 ملاحظة بخصوص تشويه المنظر العام للمدينة وتم التواصل مع الدوائر الحكومية المختصة العاملة بدبا الحصن لحلها، كما وجه القسم 20 مخالفة، و5 إنذارات، للمنشآت غير المطبقة للقوانين في دبا الحصن.

ونوه اليحيائي إلى أن إدارة الخدمات الهندسية ممثلة بقسم التفتيش والرقابة الهندسية نفذت 1121 جولة تفتيشية، كما وجه القسم 153 مخالفة، و13 إنذاراً، وذلك بهدف ضبط الحركة في قطاع المشاريع والانشاءات في مختلف أنحاء المدينة الفاضلة، بالإضافة إلى إصدار 4 رخص جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، تشمل شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في المدينة.

وأكد اليحيائي أن طواقم البلدية من مختلف الأقسام تتواجد على مدار 24 ساعة يومياً، وذلك لتلبية احتياجات سكان المدينة، وفي حال حدوث أي حالة طارئة يرجى التواصل مع رقم الطوارئ (993) للإعلام عنها لتقديم المساعدة اللازمة من قبل الفرق المختصة ببلدية مدينة دبا الحصن.

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