الامارات | «استشاري الشارقة» يطالب بالاستفادة من «نافس» لتوطين «الخاص»

شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يطالب بالاستفادة من «نافس» لتوطين «الخاص» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأهمية الاستفادة من برنامج نافس والذي أطلقته القيادة على مستوى الدولة لتخفيض معدَّل البطالة وسد الفجوة الهيكلية في سوق العمل ودعوا إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة الطموحات المستقبلة للدولة وتسريع التوطين النوعي في القطاعات الحيوية.

وتناولت مداخلات الاعضاء والعضوات طرح أراء تساند دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة من استيعاب أكبر قدر من المواطنين في سوق العمل من خلال عقد الدوام الجزئي وإيجاد منصة لعرض مؤهلات الباحثين عن عمل امام جهات القطاع الحكومي والخاص فضلا عن مواصلة سياساتها في تعزيز الرضا الوظيفي وتحقيق فرص متكافئة لكافة المتقدمين للوظائف المتاحة وحوكمة النظم.

وقدم 25 عضواً وعضوة العشرات من الأسئلة والمقترحات والتوصيات والتي تتلاقى مع أعمال دائرة الموارد البشرية في تأهيل الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل بمختلف تحدياته ومتغيراته و السعي المستمر لتوفير فرص عمل للمواطنين وفقا لمؤهلاتهم وقدراتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة رئيس المجلس الاستشاري علي ميحد السويدي.

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