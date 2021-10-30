الامارات | «نسائية» إسعاف دبي تنظم حملة توعوية عن سرطان الثدي في حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن «نسائية» إسعاف دبي تنظم حملة توعوية عن سرطان الثدي في حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت اللجنة النسائية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالتعاون مع»في آي بي دكتور هيلث كير «حملة توعوية حول سرطان الثدي استهدفت النساء في منطقة حتا، تضمنت الجولة زيارات لجمعية النهضة النسائية و بعض المنازل بهدف نشر التوعية السليمة بينهن وتعزيز أهمية الكشف المبكر لهذا المرض الذي يساعد على زيادة احتمالية الوقاية أو العلاج منه.

تأتي هذه الحملة ضمن مبادرات اللجنة النسائية السنوية في المؤسسة تستهدف موظفات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشريحة من النساء في المجتمع.

وفي هذا السياق قالت فاطمة الريس، رئيسة اللجنة النسائية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن الحملة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على الكشف المبكر لسرطان الثدي وأهمية الفحص الذاتي وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية للوقاية من السرطان بهدف خلق مجتمع مثقف وواعي بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه.

وأضافت:«لأن الوقاية خير من العلاج نسعى لتنفيذ مبادرات صحية لتحفيز الموظفين والمجتمع لأهمية الكشف الدوري بشكل عام والفحوصات المتخصصة للنساء لترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل أمراض السرطان في المجتمع.»

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