الامارات | مكتوم بن محمد: «إكسبو» يمنح الدول المشاركة مساحة نموذجية للترويج لثقافتها

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: «إكسبو» يمنح الدول المشاركة مساحة نموذجية للترويج لثقافتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن معرض «إكسبو 2020 دبي»، يوفر فرصة مثالية للدول المشاركة، البالغ عددها 192 دولة، للتعريف بإبداعاتها وابتكاراتها التي تصنع بها مستقبلها، في حين يمنحها مساحة نموذجية للترويج لثقافتها، وإطلاع العالم على عاداتها وتقاليدها وموروثها الإبداعي، ليعكس بذلك طبيعة مجتمع دبي العالمي، الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش في تناغم كامل، ويعبّر بصورة عملية عن رؤيتها لمستقبل أساسه التعاون بين الشعوب والابتكار الذي يمثل قاطرة التطوير لمختلف أوجه الحياة، ليطوف زوار «إكسبو» العالم، ويشاهدوا أهم معالم بلدانه شرقاً وغرباً في مكان واحد هو دبي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إلى مقر المعرض، والتقى خلالها برئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلين، في جناح دولة سويسرا المقام في منطقة الفرص، حيث أشاد سموه خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الإمارات وسويسرا على مختلف الصعد، معرباً عن تطلعه لدفع التعاون المشترك بين البلدين، بما يعزز ازدهارهما وتقدمهما، ويعود بالخير على شعبيهما.

وتسعى سويسرا من خلال جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، إلى التعريف بأهم مقوماتها الطبيعية، وما تقدمه من ابتكارات، وما تتمتع به من مقومات جذب جعلتها من بين أبرز المقاصد السياحية الأوروبية، لما تتميز به من طبيعة جبلية، تضم مجموعة من أشهر منتجعات التزلج، وأجوائها التي يعكسها الجناح من خلال منطقة «بحر الضباب» و«الكهف الكريستالي».

واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مكونات الجناح، الذي جاء تصميمه ليجسد التنوّع الكبير الذي تتسم به سويسرا، بدءاً من المناظر الطبيعية الخلابة، ووصولاً إلى المشروعات والأفكار المبتكرة التي تسعى من خلالها لبناء مستقبل مستدام، إلى جانب أهم الصناعات التي تشتهر بها سويسرا عالمياً، لاسيما صناعة الساعات والمصاعد، وكذلك الصناعات المرتبطة بالفضاء، وغيرها من الابتكارات التي برعت فيها، لتستحق تصنيف أكثر دول العالم ابتكاراً من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

مرآة عملاقة

يعتبر تصميم الجناح السويسري من أكثر التصميمات اللافتة في معرض «إكسبو» بواجهته التي جاءت على هيئة مرآة عملاقة، تعكس ألوان علم سويسرا الحمراء الزاهية التي تمتد لتغطي أرضية الساحة الخارجية للجناح، الذي يتميز بشموليته التي تجمع بين مجالات الاستدامة ودعم رواد الأعمال وتكنولوجيا الفضاء.

وقد رُوعي في تصميم الجناح أن تكون نهاية جولة الزائر في منطقة مستوحاة من البيئة العربية بتلالها ونباتاتها، فيما تم تخصيص أماكن للجلوس، شملت مجموعة من المقاعد، استخدمت في صنعها مواد تمت إعادة تدويرها، كما جاء تصميمها مستوحى من فكرة «المجلس» العربي، في إشارة إلى كرم الضيافة العربية.

نائب حاكم دبي:

• «إكسبو يعكس طبيعة مجتمع دبي العالمي ويعبّر عن رؤيتها لمستقبل أساسه التعاون والابتكار».

• «يطوف زوار إكسبو العالم ويشاهدون أهم معالم بلدانه شرقاً وغرباً في مكان واحد هو دبي».

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