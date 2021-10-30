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الامارات | «أسطورة الصولجان» في القرية العالمية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القرية العالمية، أمس، ضمن احتفالات الموسم الـ26، أحدث أفراد عائلتها، الذين يطلقون عليهم اسم «الرحالة» كمجموعة.

وأطلّ كل من وليف وزويا وأوزكا في عرضهم الأول «أسطورة الصولجان» على المسرح الرئيس في القرية العالمية، ضمن حفل خاص أقيم أمام الضيوف. واستقبلت القرية العالمية ضيوفها في الـ26 من أكتوبر الجاري، حيث يوجد بها بعض المعالم السياحية الشهيرة في العالم، تم تصميمها بنماذج مصغرة، مثل برج إيفل، وتمثال الحرية، وساعة لندن، وبرج خليفة، وبرج بيزا، والقصر الروسي، وتاج محل، والكثير من المعالم الشهيرة لأكثر من 32 دولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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