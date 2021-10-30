الامارات | رايتنا بيضاء في كوكب الزهرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تؤكد دولة الإمارات يوماً بعد آخر أنها منارة للإبداع الحضاري، ومركز للإشعاع الفكري، ومقصد لدول العالم المحبة للسلام، والتعايش والتسامح، ضاربةً بجذورها في عمق التاريخ حضارة ونموذجاً يحتذى، وتقدماً وازدهاراً منذ أن أرسى دعائمها المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دشن هو وإخوانه المؤسسون وطناً يُعلي القيم الأصيلة، ويؤمن بالعلم ويفتح أبواب المعرفة أمام أبنائه وبناته، وطناً رفع هامته إبداعاً وعملاً وجهداً مخلصاً لتنمية وطنية غير مسبوقة محورها الإنسان الذي يمثل ركيزتها الأساسية وهدفها الأسمى، الإنسان الذي استهدفته كل خطط وبرامج التنمية منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.

تحتفل دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً ببهجة «يوم العلم»، ذلك اليوم الذي يجسد أسمى معاني الوحدة والولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ويترجم «البيت متوحد»، ونحن في هذه المناسبة الغالية التي تتزامن مع احتفالات الدولة بيومها الوطني الخمسين؛ ننظر بكل فخر واعتزاز لما تحقق من مكتسبات حضارية في ربوع الوطن خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر دولة الاتحاد المديد. خمسون مضت في مسيرة مظفرة من النهضة الحضارية والتنمية البشرية، سجلت فيها دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية الدولية، وأصبحت واحدة من دول العالم المرموقة التي تمتلك تجارب تنموية يحتذى بها على المستويات الإقليمية والدولية.

في «يوم العلم» نزهو فرحاً وبهجة بما نراه من منجزات حضارية نفاخر بها العالم، ونُعلي بها من حضارة البشر، مقدمين نموذجاً يفخر به الجميع في خدمة البشرية واستشراف مستقبلها المشرق، حيث يتكامل عِقد فريد من المناسبات والأحداث العظيمة التي تصنع التاريخ على أرض الإمارات، فهذا إكسبو دبي 2020 تعلو رايته مرفرفة ببريق التسامح والتعايش الحضاري والسلام والاستقرار ليبلغ ربوع العالم انطلاقاً من «دار زايد»، وذلك مشروع الإمارات لسبر أغوار الفضاء واكتشاف علومه ومعارفه في المريخ وفي الزهرة ومحطات براكة لتوليد الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وغيرها من المشاريع العملاقة التي تزين جبين الوطن في مختلف ميادين العلم والمعرفة.

في «يوم العلم» ترتفع الهامات إلى السماء راجية المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والرخاء، والازدهار الحضاري في جميع المجالات.

• «الدولة أصبحت واحدة من دول العالم المرموقة التي تمتلك تجارب تنموية يحتذى بها على المستويات الإقليمية والدولية».

أمين عام جائزة خليفة التربوية

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