الامارات | 10 أيام مهلة استكمال مستندات السكن في «التسامح 2» بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام مهلة استكمال مستندات السكن في «التسامح 2» بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين، المواطنين المتقدمين للحصول على مساكن حي «التسامح 2» مهلة 10 أيام لاستكمال المستندات المطلوبة.

وقال مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، راشد حمد الحمر، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة تلقت 418 طلباً من مواطني إمارة أم القيوين منذ بدء التسجيل في مساكن حي «التسامح 2»، وذلك بعد تمديد استقبال طلبات المساكن بالمشروع شهرين إضافيين.

وأوضح أنه بعد إغلاق باب استقبال الطلبات قامت اللجنة المختصة بالتدقيق ومراجعة المستندات اللازمة، حيث تبين وجود أوراق غير مكتملة لدى بعض المواطنين، لافتاً إلى أنه تم التواصل معهم هاتفياً، ومنحهم مهلة 10 أيام لاستكمال المستندات اللازمة قبل اعتماد الأسماء النهائية.

وتشمل الأوراق الهوية الأصلية للزوج والزوجة، ورسالة الطلب مع شرح الحالة، وصورة من شخصية الزوج، وصورة من جوازات السفر لجميع أفراد الأسرة، وصورة عن بطاقة الهوية لجميع أفراد الأسرة، وصورة من خلاصة القيد الأصلية كاملة، وشهادة راتب أو عقد عمل الزوج والزوجة، إضافة إلى شهادات إنهاء الخدمة والتقاعد والطلاق، إن وجدت، وشهادة من نفقة الأبناء، وكشف حساب أصلي مدة ستة أشهر للزوج والزوجة، وشهادة إثبات مديونية أصلية للزوج والزوجة، وشهادة لمن يهمه الأمر من بلدية أم القيوين للزوج والزوجة.

وأشار إلى أنه في حال كان إصدار جواز السفر للزوج والزوجة من إمارة أخرى، فيجب على المتقدم للطلب إحضار شهادات لمن يهمه الأمر من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأراضي والأملاك من الإمارة التي صدر منها جواز السفر مع شهادة أملاك من بلدية أم القيوين، مضيفاً أنه لن يقبل أي طلب في حال نقص ورقة من الأوراق المطلوبة.

وذكر أن كلفة مشروع حي «التسامح 2» الذي تنفذه المؤسسة تتجاوز 50 مليون درهم، ويعد ثاني مشروع سكني تنفذه المؤسسة في أم القيوين، ويقع على مساحة أرض كلية تبلغ 52 ألفاً و593 متراً مربعاً بمنطقة السلمة بجانب حي «التسامح 1»، لافتاً إلى أنه تم البدء في استقبال طلبات الحصول على المسكن يوم الأحد الماضي، ضمن الشروط التي فرضتها المؤسسة للفئات المسحقة.

وأوضح أن المؤسسة وضعت ثمانية شروط للفئات المستحقة للمسكن المجاني بأم القيوين، وهي: أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وأن يكون لديه خلاصة قيد صادرة من إمارة أم القيوين، وأن يكون جواز السفر صادراً من أم القيوين، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص، وأن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود، وأن يكون المتقدم لم يسبق له الحصول على مسكن من أي جهة أخرى سواء اتحادية أو محلية أو في أي إمارة أخرى، وأن يحق للمواطنة المتزوجة من أجنبي التقدم بطلب الحصول على مسكن، إذا توافرت فيها الشروط، وأن يلتزم المتقدم بعد الحصول على المسكن بدفع ثلاثة آلاف درهم سنوياً قيمة خدمات صيانة لأجهزة التكييف بالمسكن.

المباني الخضراء

أشار مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، راشد حمد الحمر، إلى أن تصاميم الحي تتميز بالفناء الداخلي شبه المغلق، والتي كانت تستخدم في المساكن التراثية، لكن بطابع حديث، ما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني، مع تطبيق معايير نظام المباني الخضراء ومراعاة طبيعة الأسرة المواطنة.

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