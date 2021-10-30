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الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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إعداد: أمين الجمال 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أخيراً، تعميماً وزعته على المدارس الخاصة في الإمارة بالفئات الطلابية المستثناة من التعليم الواقعي، وهي: الطلبة المصابون بمرض مزمن عالي الخطورة، والذين يعانون نقص المناعة، ومن يعيشون مع مريض أو مع مصاب بمرض خطر، والمحتجزون في أوطانهم لأسباب تتعلق بـ«»، والمعزولون صحياً. ويبدأ قرار إلزامية العودة لنظام التعليم الحضوري في المدارس الخاصة غداً، والذي اعتمده الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة بالتنسيق مع الهيئة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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