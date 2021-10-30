الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أخيراً، تعميماً وزعته على المدارس الخاصة في الإمارة بالفئات الطلابية المستثناة من التعليم الواقعي، وهي: الطلبة المصابون بمرض مزمن عالي الخطورة، والذين يعانون نقص المناعة، ومن يعيشون مع مريض أو مع مصاب بمرض خطر، والمحتجزون في أوطانهم لأسباب تتعلق بـ«كورونا»، والمعزولون صحياً. ويبدأ قرار إلزامية العودة لنظام التعليم الحضوري في المدارس الخاصة غداً، والذي اعتمده الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة بالتنسيق مع الهيئة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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