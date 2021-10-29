الامارات | تأشيرة العلاج في الإمارات مدتها 90 يوماً وتمدد لفترة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن تأشيرة العلاج في الإمارات مدتها 90 يوماً وتمدد لفترة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت حكومة الإمارات الرقمية بأن المرضى الأجانب يستطيعون دخول دولة الإمارات للعلاج على كفالة المؤسسات الطبية والمستشفيات، ويمكن تمديد إذن الدخول لمرافقة المريض مرة واحدة، بشرط توفير تقرير طبي مصدق حسب الأصول، يفيد بحاجة المريض الاستمرار في تلقي العلاج.

وبالنسبة لإذن دخول المريض، ذكرت الحكومة عبر بوابتها الإلكترونية، أن المرضى الأجانب يستطيعون دخول الدولة للعلاج على كفالة المؤسسات الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، ويتولى الكفيل (المؤسسة الطبية) إجراءات إصدار إذن الدخول من أجل العلاج، بناء على طلب المريض.

وتمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إذن دخول للعلاج على كفالة المنشآت الطبية (الحكومية والخاصة) للأجنبي الراغب في دخول الدولة لتلقي العلاج.

وتشمل أذونات دخول المريض بغرض العلاج نوعان، الأول إذن دخول علاج لسفرة واحدة، ويحق لحامله الدخول خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 90 يوماً من تاريخ الدخول، ويمكن تمديده، ويسري لسفرة واحدة، والثاني إذن دخول للعلاج لسفرات عدة، ويحق لحامله الدخول خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 90 يوماً من تاريخ الدخول، وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد المدة، ويجوز تمديده لمرة واحدة.

ويتطلب من الراغبين في الحصول على إذن دخول للعلاج توفير أربعة مستندات، هي: صورة جواز سفر المريض، ورسالة من أحد المستشفيات المرخصة تفيد بأسباب الزيارة، والتأمين الصحي للمريض، والضمان المالي.

وذكرت الحكومة أنه يشترط لإصدار التأشيرة، أن يكون الكفيل من المستشفيات المرخص لها في الدولة، ويمكن تمديد إذن الدخول لمرافق المريض مرة واحدة، بشرط توفير تقرير طبي مصدق حسب الأصول، يفيد بحاجة المريض الاستمرار في العلاج.

وتقدم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خدمات أذونات دخول المرضى عبر بوابة eChannels للمتعاملين في إمارات أبوظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

وتوفر الهيئة للمرضى أربعة أنواع من التأشيرات لدخول المرضى، هي تأشيرة علاج سفرة واحدة، وتأشيرة علاج سفرة واحدة لمجموعة عائلية، وتأشيرة علاج لسفرات عدة، وتأشيرة علاج لسفرات عدة لمجموعة عائلية. وبالنسبة لإصدار إذن دخول مرافق المريض، فتمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فـي دبي، إذن دخول لمرافق المريض الأجنبي الراغب في الدخول لأراضي الدولة لتلقي العلاج.

وتشمل خدمات دخول مرافق المريض إذن دخول مرافق لعلاج مريض سفرة واحدة، ويحق لحامله الدخول خلال 60 يوماً من تاريخ الإصدار، ويجيز له البقاء 90 يوماً من تاريخ الدخول، ويمكن تمديده بشرط إرفاق تقرير طبي مصدق حسب الأصول ولسفرة واحدة.

وإذن دخول مرافق لعلاج مريض لسفرات عدة، ويحق لحامله الدخول خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإذن، ويجيز لحامله البقاء 90 يوماً من تاريخ الدخول، وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد المدة، ويجوز تمديده لمرة واحدة وللمدة ذاتها، بشرط إرفاق تقرير طبي مصدق حسب الأصول.

تأشيرة مرافق مريض

يتطلب للحصول على إذن مرافق مريض، تقديم صورة جواز سفر المرافق، والتأمين الصحي للمرافق، والضمان المالي، فيما يشترط أن يكون الكفيل من المستشفيات المرخص لها في الدولة، كما يشترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة، وأن يحمل المريض إذن دخول علاج، يمكن تمديد إذن الدخول لمرافق المريض مرة واحدة، بشرط توفير تقرير طبي مصدق حسب الأصول، يفيد بحاجة المريض الاستمرار في العلاج، وتمديد إذن دخول المريض مع المرافق.

ويمكن لمرافق المريض التقديم عبر بوابة eChannels، للحصول على تأشيرة مرافق لعلاج مريض سفرة واحدة، وتأشيرة مرافق لعلاج مريض سفرة واحدة لمجموعة عائلية، وتأشيرة مرافق لعلاج مريض لسفرات عدة، وتأشيرة مرافق لعلاج مريض لسفرات عدة لمجموعة عائلية.

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