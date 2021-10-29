الامارات | اشتراطات جديدة لحضور الفعاليات والمعارض في ابوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات جديدة لحضور الفعاليات والمعارض في ابوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدثت دائرة الثقافة والسياحة في ابوظبي 5 اشتراطات جديدة لحضور الفعاليات والمعارض في الامارة على ان يبدا العمل بها اعتبارا من اليوم الجمعة.



وقالت الدائرة في تعميم اصدرته اليوم ووجهته الى مدراء المنشآت السياحية والفندقية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية بضرورة الالتزام بنظام المرور الاخضر واجراء فحص EDE لدى المنشآت التي تملك هذه التقنيةً والزام باقي المنشآت باعتمادها فور توفرها.



كما تضمن التعميم ضرورة اجراءالفحص الحراري عند الدخول والالتزام بابراز نتيجة فحص بس سي ار سلبية مدتها لا تزيد عن 96 ساعة و الالتزام بارتداء الكمامات

واشارت الى سيتم تفتيش المتشآت الفندقية للتحقق من التقيد بهذه التعليمات مطالبة. بالالتزام الكامل بالتعليمات تفاديا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وفقا للتشريعات النافذة

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