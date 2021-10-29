الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس تركيا بمناسبة يوم الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس تركيا بمناسبة يوم الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وذلك بمناسبة يوم الجمهورية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

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