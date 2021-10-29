الامارات | «ديوالي» يقدم عروضاً ترويجية للمتسوّقين

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوالي» يقدم عروضاً ترويجية للمتسوّقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مهرجان الأضواء «ديوالي» مجموعة من العروض الترويجية في مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة، بما يتيح الفرصة أمام المتسوقين لشراء منتجات مميزة بأسعار منافسة.

ويعد مهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحد الأحداث الرئيسة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي تسهم جميعها في تنشيط قطاع التجزئة في دبي، بمشاركة العديد من الشركاء في القطاع الخاص. وهو وقت مثالي لخوض تجربة تسوق فريدة، والاستمتاع بالعروض الترويجية المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «يسهم مهرجان الأضواء (ديوالي) في تنشيط قطاع التجزئة في دبي، ويتزامن ذلك مع الزخم الذي يحدثه معرض إكسبو 2020 دبي، وتقدم مراكز التسوق والمحال التجارية الكثير من العروض الترويجية المميزة، خلال هذه المناسبة السنوية، لإتاحة المجال أمام المتسوقين لشراء احتياجاتهم». ويمكن لسكان دبي وزوارها الاحتفال بأجواء مهرجان الأضواء هذا العام، مع مجموعة مميزة من الديكورات والمفروشات وحلول الإضاءة.

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