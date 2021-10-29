الامارات | 88 إصابة جديدة بـ«كورونا» و142 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 88 إصابة جديدة بـ«كورونا» و142 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 282 ألفاً و773 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739 ألفاً و654 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2135 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 142 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 733 ألفاً و782 حالة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 40 ألفاً و476 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21 مليوناً و39 ألفاً و619 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 212.73 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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