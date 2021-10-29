الامارات | «الحوار العربي» يسهم في الارتقاء بالمجال الفضائي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار العربي» يسهم في الارتقاء بالمجال الفضائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، فعاليات الحوار العربي السابع للتعاون الفضائي، الذي نظمته وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وكانت وكالة الإمارات للفضاء نظمت أعمال الحوار العربي السابع للتعاون الفضائي، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي تستضيفه دبي في نسخته الـ72 في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري، بحضور مسؤولين وخبراء ومتخصصين وعلماء من وكالات ومؤسسات فضاء من مختلف دول العالم، لتبادل المعارف والخبرات والتباحث في أبرز التطورات وأحدث التقنيات التي يشهدها قطاع الفضاء العالمي.

وانطلقت أعمال الحوار العربي بكلمة لمدير عام وكالة الإمارات للفضاء، سالم بطي القبيسي، ألقى خلالها الضوء على أهمية تفعيل التعاون العربي المشترك في مجال الفضاء، والتأثير الإيجابي لذلك في الارتقاء بالقدرات العربية في المجال الفضائي.

وناقش المشاركون في أعمال الحوار العربي أوراق العمل بشأن فرق العمل التابعة للمجموعة، كما تطرقوا إلى مناقشة آخر مستجدات الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، كما جرى الاستماع إلى أبرز المستجدات الفضائية للدول الأعضاء بالمجموعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تطوير القمر الاصطناعي العربي «813»، الذي من المقرر أنه سيعمل على مراقبة الأرض.

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