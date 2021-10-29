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الامارات | الإمارات واليابان تتعاونان في العمل الفضائي

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وكالة الإمارات للفضاء، محادثات رفيعة المستوى مع وفد وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، وتطرقت النقاشات إلى ما تم إنجازه على صعيد العمل الفضائي المشترك منذ توقيع مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة «جاكسا» في عام 2016، ومذكرة التعاون مع عدد من الوزارات في الحكومة اليابانية.

وأكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، أهمية معرض ومؤتمر الملاحة الفضائية في دبي، كمنصة عالمية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف وكالات الفضاء والهيئات العلمية من أرجاء العالم كافة، مضيفة أنه «يشكل منصة للتعاون الدولي، ومن المناسب إرساء الأسس لتعزيز أواصر التعاون المباشر في علوم الفضاء، واستكشاف الفضاء الخارجي».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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