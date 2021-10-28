الامارات | الاعتراض على المخالفات المرورية خلال شهر من تلقي الإخطار

شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتراض على المخالفات المرورية خلال شهر من تلقي الإخطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأنه يمكن للسائقين الاعتراض على المخالفات المرورية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالمخالفة، عبر رسالة نصية لمالك المركبة، عبر أرقام هواتفه المسجلة في ملفاته المرورية.

ووردت استفسارات إلى «الإمارات اليوم» من سائقين، أخيراً، بشأن آلية الاعتراض على المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها بحقهم، وموعد تقديم الاعتراض عليها، معربين عن تخوفهم من تعرضهم لمخالفات خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم ترك مسافة كافية عند فتح ذراع «قف» عند توقف الحافلات المدرسية، عبر الكاميرات المثبتة في تلك الحافلات، مؤكدين أن بعض سائقي الحافلات يتوقفون بشكل مفاجئ أثناء السير، ما لا يدع لهم مجالاً للتوقف على بعد خمسة أمتار (المسافة المطلوبة).

وقال مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، لـ«الإمارات اليوم»، إنه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، يتم إخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، ومراجعة الجهات المعنية خلال شهر من تاريخها، لإتاحة الفرصة له للاعتراض على المخالفة، أو أن هناك سائقاً آخر ارتكبها ما لم تكن المخالفة حضورية.

وذكر أنه في حالة عدم حضور السائق خلال المدة المحددة، تحمّل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات المرورية، حيث يعد عدم مراجعة أو اعتراض المالك على المخالفة قرينة على ارتكابه المخالفة المرورية ما لم يثبت العكس.

وأكدت مديرية إدارة المرور والدوريات، عبر حملات توعية نفذتها، أخيراً، اهتمام شرطة أبوظبي بسلامة الجمهور قبل إصدار أي مخالفة بحق السائقين المخالفين، لافتة إلى أنها نفذت مبادرة في مدينة العين، لتعزيز التوعية الميدانية عبر تعريف السائقين بأهمية تجنب تراكم المخالفات وتفاديها.

وأضافت أنه تم حث سائقي الشاحنات على ضرورة تجنب المخالفات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، مثل الحمولة الزائدة، وعدم التجاوز بين المسارات، مؤكدة تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً.

ولفتت إلى الاهتمام المستمر بإطلاق حملات توعية مرورية بلغات عدة، وعبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأكثر المخالفات المرورية ارتكاباً، ومنها الانشغال بغير الطريق.

ونفذت شرطة أبوظبي العديد من المبادرات لتسهيل دفع المخالفات المرورية على السائقين، منها الاتفاق مع خمسة بنوك على تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين، باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين إلى الاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية من دون فوائد، موضحة أنه تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة من حيث أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان (بطاقة مغطاة صادرة من خمسة بنوك: أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والمشرق الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي)، والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ وطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة من دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

توعية استباقية

أطلقت شرطة أبوظبي في وقت سابق خدمة «التوعية الاستباقية» لنشر الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق، والحد من ارتكاب المخالفات وتراكم مبالغ مالية على السائقين المخالفين، بما يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وذلك ضمن حملة «درب السلامة» والمسرعات الحكومية.

وذكرت أن بإمكان السائقين متابعة ما عليهم من مخالفات مرورية ودفعها من خلال قنوات الخدمة الرقمية لشرطة أبوظبي، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية «سهل» المنتشرة على مستوى الإمارة.

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