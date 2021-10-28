الامارات | أحمد بن سعيد يكرّم الفائزين في «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يكرّم الفائزين في «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جرى أمس في مركز دبي التجاري العالمي حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً عالمياً لانطلاق الحلول المبتكرة التي تخدم الإنسان وتسهم في تحسين جودة حياته.

ويأتي تنظيم مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في إطار جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، حيث خصصت الدورة الثانية لمحور «الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة».

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، خلال الحفل، بتكريم الشركات والمؤسسات الفائزة في هذه الدورة من التحدي، البالغ إجمالي جوائزها أكثر من ستة ملايين درهم، بحضور المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير.

وفازت شركة نيولكس من الصين بالشراكة مع جوسين من فرنسا، وشركة ياندكس من روسيا، مناصفةً بالمركز الأول في فئة الشركات الرائدة، وفي فئة الجامعات والمراكز البحثية المحلية، فازت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول في محور الروبوتات الأرضية، وحصلت الجامعة الأميركية في الشارقة على المركز الثاني، وفي محور الطائرات بدون طيار (الدرون)، فازت جامعة نيويورك أبوظبي بالمركز الأول، وحلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في المركز الثاني.

كما كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة للحدث العالمي، وشمل التكريم الرعاة الاستراتيجيين: شركة إيفوكارجو (Evocargo)، وشركة كيوليس (Keolis)، والشركاء الداعمين: سلطة واحة دبي للسيليكون، التي وفرت مرافق الاختبار والبنية التحتية والأعمال المدنية، لتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وهيئة دبي للطيران المدني، التي قدمت الدعم والموافقة على اختبارات الطائرات بدون طيار.

وفي ختام الحفل تم الإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، تحت عنوان «الحافلات ذاتية القيادة»، بهدف دعم قطاع الحافلات الذكية وتطبيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، حيث يستضيف المؤتمر سنوياً خبراء ومتخصصين دوليين، من مشرّعي السياسات، ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة.

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