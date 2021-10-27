الامارات | عبدالله بن زايد يحضر جانباً من جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يحضر جانباً من جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم جانبا من جلسات الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت أعمالها أمس في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعقد تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية" وتستمر على مدار 3 أيام.

فقد حضر سموه جلسة " إعادة تصميم السياحة .. إرساء أسس النجاح في المستقبل" التي تحدث فيها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين الشقيقة وعدد من المسؤولين وأدارتها لبنى بوظة رئيسة تحرير قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريح بهذه المناسبة أن "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي انطلقت في المملكة العربية السعودية الشقيقة قبل نحو 5 سنوات أصبحت منصة عالمية بارزة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول وتبني الحلول المبتكرة للتحديات بما يسهم في تحفيز مسارات التنمية بالعالم أجمع.

وأشاد سموه بتنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الحدث العالمي البارز الذي يعكس مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها المهم في صياغة أجندة عمل عالمية من أجل ترسيخ مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

وكان في استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى وصوله إلى الرياض لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار معالي عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في المبادرة أكثر من 2000 بعثة بالإضافة إلى 5 آلاف مشارك من صناع القرار وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.

ويستكشف هذا الحدث الدولي البارز الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها إذ تعد المبادرة منصة عالمية فعالة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

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