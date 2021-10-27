الامارات | شاهقة مائية في الساحل الشرقي مقابل الفجيرة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهقة مائية في الساحل الشرقي مقابل الفجيرة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المرصد الوطني للأرصاد، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مقطع فيديو لظاهرة الشاهقة المائية، التي شوهدت صباح اليوم، في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيرة.

وشهدت مناطق عدة، منها القرية وصفد، في الفجيرة هطول أمطار متوسطة وغزيرة.

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