الامارات | محمد بن راشد: العَلَم الإماراتي رمز الدولة والوحدة للخمسين الماضية والقادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: العَلَم الإماراتي رمز الدولة والوحدة للخمسين الماضية والقادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المؤسسات والوزارات إلى رفع عَلَم الدولة يوم الثالث من نوفمبر الساعة الحادية عشرة صباحاً، مؤكّداً سموّه أن «العَلَم رمز لسيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات».

وقال سموّه عبر تغريدة على «تويتر» أمس: «الإخوة والأخوات ستحتفل دولة الإمارات بيوم عَلَمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم.. سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحّد الساعة الحادية عشرة صباحاً.. رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات».

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