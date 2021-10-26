الامارات | تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء و"ألينا سبيس" و"ألتيك"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء و"ألينا سبيس" و"ألتيك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع "مركز محمد بن راشد للفضاء" مذكرة تفاهم مع شركة "تاليس ألينا سبيس" الإيطالية وشركة "إيروسبيس لوجيستكيس إينجنيرينغ تكتولوجيز" "ألتيك" تنص على تحديد الفرص المتاحة لدراسة وتطوير حلول لاستكشاف الفضاء والكواكب.

وقع مذكرة التفاهم كل من سالم المري نائب المدير العام في "مركز محمد بن راشد للفضاء" وماسيمو كلاوديو المدير العالم لشركة "تاليس ألينا سبيس" وفيتشنزو جيورجو الرئيس التنفيذي لشركة "ألتيك" وذلك على هامش "المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية" الفعالية الأبرز من نوعها في قطاع الفضاء والتي تعقد حاليا في "مركز دبي التجاري العالمي".

وتشمل جوانب التعاون الأولية المحددة بموجب مذكرة التفاهم تطوير المهام الاستكشافية بين الكواكب وتصميم وإدماج أنظمة المسبار وأنظمة المحاكاة الأرضية وأنشطة التعليم العالي المخصصة لاكتشاف الفضاء وتطوير الأنظمة التقنية وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.

وقال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "إننا نرحب بتوقع مذكرة التفاهم التي من شأنها أن تعزز من شراكتنا مع كل من شركتي "ألتيك" و"ألينا سبيس" ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا المثمر الذي من شأنه أن يدعم تطوير مشاريع استكشاف الفضاء".

من جانبه قال هنري ديري الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "تاليس ألينا سبيس" إن مذكرة التفاهم تعد محطة رئيسية في مسيرة تعاوننا مع "مركز محمد بن راشد للفضاء" التي تشمل مختلف مجالات الاستكشاف من مدار الأرض وصولا إلى القمر وكوكب المريخ ".

وتمتلك شركة "تاليس ألينا سبيس" خبرات عريقة في مجالات التكنولوجيا والصناعة ستدعم تحقيق التطلعات المشتركة بين الطرفين، يضاف إليها قدرات شركة "ألتيك" في إدارة عمليات مشاريع الاستكشاف".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news