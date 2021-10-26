برنامج "الزمن الجميل" يحصد جائزة المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون



في استحقاقٍ جديدٍ؛ حصد برنامج "الزمن الجميل" الجائزة الثانية عن فئة برامج المنوعات والسهرات الفنية في الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية "تونس" تحت شعار «دورة التواصل والتجديد». وجاء هذا البرنامج الذي دعمه إنتاجياً تليفزيون أبوظبي كجزء من اهتمامه بالمواهب ورعايتهم والاستمرار في دعمهم وتأكيد مستوى الأصالة في هذا الجانب والتعليم دون إهمال المعاصرة والحداثة. والجدير بالذكر أن شركة بيراميديا للإنتاج والاستشارات الإعلامية قامت بعمل الصيغة التلفزيونية لهذه الفكرة الرائدة وقدَّمت الموسم الأول على شاشة تلفزيون أبوظبي.

وبهذه المناسبة، عبرت الدكتورة نشوة الرويني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا عن مدى سرورها بالجائزة وقالت "إن فوز برنامج «الزمن الجميل» بهذا الجائزة هو تقدير لكل القائمين على البرنامج مما يدفعنا لتقديم المزيد والأفضل دائماً". وأضافت الرويني "يعتبر البرنامج ساحة لاحتضان المبدعين واستكشاف مواهب استثنانية قادرة على أداء اللون الطربي للمساهمة في إعادة إحياء الهوية الغنائية العربية واستحضار عصر الطرب الذهبي، بأسلوب تقييم مبتكر يركز على الأصوات المتميزة.. ولقد حقق البرنامج جماهيرية لافتة مما يعني أنه قد وصل إلى هدفه الأساسي وهو إحياء الطرب العربي الأصيل".

برنامج "الزمن الجميل" هو برنامج مسابقات غنائي مباشر، تم عرض الموسم الأول منه على قناة أبوظبي الفضائية التابعة لشركة أبوظبي للإعلام. البرنامج من تقديم الإعلامية إيميه صياح، أما لجنة تحكيم البرنامج فقد ضمت كلاً من الفنانة أنغام والفنانة أسماء لمنور والفنان مروان خوري بالإضافة إلى استضافة نجم من نجوم الوطن العربي في كل حلقة .

جدير بالذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف إلى تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه فنانين من كافة الدول العربية.