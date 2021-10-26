الامارات | لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي تعقد إجتماعها الاول

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي تعقد إجتماعها الاول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت «لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي» اجتماعها الأول بهدف مناقشة التوجهات الرقمية للإمارة ووضع ملامح المرحلة المقبلة من التعاون وتحديد الأولويات وتوحيد الجهود في سبيل تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في إمارة دبي.

وناقش أعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول تفعيل البنود الواردة في قرار تشكيل اللجنة والذي يتضمن، من بين أمور عديدة، ضمان تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالتحول الرقمي ودعم رؤية تحوّل الإمارة إلى مجتمع رقمي كامل.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد أطلق اللجنة في أكتوبر الجاري لتضاف إلى جهود دبي في صنع المستقبل الرقمي القائم على توظيف أحدث التقنيات والبناء على تراكم النجاحات السابقة في سياق مسيرة التحول الرقمي.

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