الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس النمسا باليوم الوطني لبلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس النمسا باليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ألكساندر شالينبرج المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.

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