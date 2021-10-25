الامارات | قمة أقدر العالمية تناقش دور المواطنة الإيجابية العالمية في العمل الإنساني

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة أقدر العالمية تناقش دور المواطنة الإيجابية العالمية في العمل الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة أقدر العالمية التي انطلقت أمس في إكسبو 2020 دبي أهمية التعاون في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه العمل الإنساني.

ونوه السفير غيرهارد بوتمان كريمر مدير المجلس الاستشاري العلمي العالمي لمؤتمر ومعرض ديهاد - الذي أدار الجلسة تحت عنوان " دور المواطنة الإيجابية العالمية في العمل الانساني" وشارك فيها كل من كلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات وماريو ستيفان المدير التنفيذي لأطباء بلا حدود - إلى أهمية مواجهة التحديات العالمية وإيجاد حلول وأفكار وطرق مبتكره للتطلع للمستقبل من خلال تعزيز المواطنة الإيجابية.

كما ناقشت الجلسة تأثير النمو الحضاري المتسارع للدول في المواطنة الإيجابية حيث أكدت المناقشات أنها تعتمد على قيم المجتمع في مواجهته للتحديات التي تقف عائقا أمام عمل المنظمات الإنسانية.. مشيرة إلى ضرورة التفكير بحلول إيجابية وتكاتف المنظمات مع أفراد المجتمع في تطبيقها.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات .. قال ماريو ستيفان المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود - المكتب الإقليمي في دبي إن المواطنة الإيجابية اليوم هي أساس العمل الإنساني فمن خلالها تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم خدماتها وتوفير الإحتياجات الخاصة بالمتضررين.

وأكد أن المواطنة الإيجابية تعتبر كذلك السبيل نحو التأكد من وصول الخدمات المقدمة من المنظمات الإنسانية للشعوب المتضررة في النزاعات عبر الاعتماد على أشخاص يمتازون بمواصفات إنسانية إيجابية.

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