الامارات | «سهيل» يوفّر بثاً حياً للركاب خلال التنقل في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «سهيل» يوفّر بثاً حياً للركاب خلال التنقل في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، محمد المظرب، انتهاء الهيئة من إجراء تحديث على التطبيق الذكي «سهيل»، المخصص لمساعدة العملاء على التنقل داخل دبي بسهولة، مضيفاً أنه بات بإمكان مستخدمي الحافلات العامة تتبع مساراتها في بث حي، ينقل لهم مدى قربها من موقعهم.

وقال المظرب لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة أنجزت مشروع تثبيت كود تطبيق سهيل على جميع لوحات مواقف الحافلات العامة المنتشرة في كل أرجاء الإمارة، مضيفاً أنه لم تعد هناك حاجة لتحميل جداول مواعيد انطلاق الحافلات، حيث يمكنهم المسح على الكود المتوافر على اللوحة ليكشف لهم عن كل المعلومات المتعلقة بموعد وصل الحافلة وموقعها، وفقاً لبيانات حية حول حركة سير تلك الحافلة.

وتابع المظرب أن تلك البيانات الحية عن مسار الحافلات العامة، كانت مقتصرة على مركز التحكم في الهيئة، ولم يكن بإمكان مستخدمي الحافلات الاطلاع عليها، موضحاً أن تحديث التطبيق يوفر مزيداً من الخصائص التي تساعد مستخدمي الطرق والمواصلات على التنقل بسهولة.

وأشار إلى أن التطبيق يمكّن المستخدم من إدارة حساب «نول» الخاص به، وحجز مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة التابعة للهيئة، وحجز مركبات الأجرة الموجّهة بالتطبيقات الذكية ومركبات النقل حسب الطلب، والتخطيط لرحلات التنقل بالحافلات بين المدن، إضافة إلى الاطّلاع على كل المعلومات بشأن النقل العام.

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