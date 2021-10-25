الامارات | مكتوم بن محمد يغادر إلى الرياض لترؤس وفد الدولة إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يغادر إلى الرياض لترؤس وفد الدولة إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بسلامة الله أرض الوطن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس وفد دولة الإمارات إلى قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المُقامة في العاصمة الرياض والهادفة إلى التصدي للتحديات البيئية وإيجاد حلول فعالة للتغلب عليها؛ ودعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي.

ويرافق سموه إلى القمة وفدٌ رفيع المستوى يضم كلاً من: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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