الامارات | عام مركز محمد بن راشد للفضاء: رؤية القيادة حوّلت الصحراء إلى مدن للمستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن عام مركز محمد بن راشد للفضاء: رؤية القيادة حوّلت الصحراء إلى مدن للمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، بأن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وقيادتنا حولت الصحراء إلى مدن للمستقبل، لتكتب قصة طموح وإلهام.

‎‏وتابع: اليوم نعزز هذه الأسس، لنبني جيلًا جديداً من المهندسين والعلماء يؤمن استمرارية مسيرة استكشاف الفضاء بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

‏وأكد رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، أن دولة الإمارات استطاعت الانتقال من الاستعانة بالنجوم للتنقل في الصحراء إلى الوصول لهذه النجوم عبر المهمات التي نخوضها إلى محطة الفضاء الدولية.

‎‏وقال رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي: الدفعة الأولى من برنامج الإمارات لرواد الفضاء التي شاركتُ فيها مع زميلي هزاع المنصوري ساعدت على إلهام كثر من دولة الإمارات والعالم العربي، وأبرزت حكمة رؤية قيادتنا.

‎‏وذكرت رائدة الفضاء الإماراتية، نورا المطروشي، أن دولة الإمارات قدَّمت قصة نجاح استثنائية، وستكون أحلامنا أكبر خلال السنوات الخمسين المقبلة.

‎‏وقال رائد الفضاء الإماراتي، محمد الملا: كما تركت لنا الأجيال السابقة نجاحات تاريخية، من واجبنا أن نصنع إرثًا يخدم أجيال المستقبل والبشرية.

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