الامارات | 4300 شاباً وشابة يسجلون في الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 4300 شاباً وشابة يسجلون في الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للفضاء 2021، أكبر مؤتمر متخصص بقطاع الفضاء على مستوى العالم، في دبي.

وقال ‏رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري: دولة الإمارات هي خامس دولة تصل بنجاح إلى المريخ، وتم ذلك عبر مهمة تحمل اسم «الأمل».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تمكين الشباب ليكونوا بناة المستقبل، حيث سجل 4300 شابة وشاب من الدولة، للانضمام إلى الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وقد شكَّل هذا نجاحًا مهمًا لنا.

وأضاف: من خلال هذه المهمة، أردنا زرع الأمل في جميع الناس بهذه المنطقة، وقد رأينا هذه البذور تكبر، متابعاً: نرحب بكم في المؤتمر الدولي للفضاء، الذي ينظَّم للمرة الأولى في العالم العربي هنا في دبي.

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