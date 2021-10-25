الامارات | «شتاء الإمارات».. طقس مثالي لزيارة «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شتاء الإمارات».. طقس مثالي لزيارة «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المركز الوطني للأرصاد، أن طقس دولة الإمارات يتسم خلال فصلَي الخريف والشتاء، المواكبين لفترة تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يستمر حتى نهاية مارس 2022، بكونه أحد أفضل الأجواء وأكثرها اعتدالاً على مستوى العالم، إذ يراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 24 و27 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة الصغرى 14-16 درجة مئوية، ما يضع دبي بين أفضل المدن استقطاباً للسيّاح والزوّار خلال الأشهر الستة «الشتوية»، للاستمتاع بمناخها المحفز والجاذب، الذي يناسب كل الأنشطة، لاسيما في الأماكن المفتوحة.

وأفاد المركز بأن دولة الإمارات تتمتع بمناخ صحراوي دافئ مشمس شتاءً، ويكون المناخ أكثر اعتدالاً، وأقل رطوبة في الجبال الشرقية، حيث يبدأ فصل الشتاء جغرافياً، في الثلث الأخير من شهر ديسمبر، وتحديداً في الثالث والعشرين من ديسمبر، كما يعتبر المرتفع الجوي السيبيري هو النظام السائد في فترة الشتاء في الطبقة السطحية، حيث يمتد إلى منطقة الخليج العربي، تصاحبه رياح شمالية غربية، تكون نشطة أحياناً، أو شمالية شرقية، مؤدياً لتدفق كتلة هوائية باردة، تسبب انخفاضاً في درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الدولة في هذا الفصل، خصوصاً في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة قد تصل خلال فصل الشتاء إلى أقل من درجة صفر مئوية في بعض المناطق الداخلية والجبلية، وأيضاً تتعرض الدولة لمرور منخفضات عدة، مثل المنخفض الجوي القادم من جهة البحر الأحمر، والمنخفض الجوي من البحر المتوسط، وكذلك امتداد المنخفض الجوي من جهة الشرق، وهذه المنخفضات، تؤدي إلى زيادة كميات السحب وسقوط الأمطار. وأشار إلى أن النصف الثاني من شهر أكتوبر يتميز عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/‏‏‏‏‏البحر.

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