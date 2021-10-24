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الامارات | الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة على النحو التالي.
الإثنين:
الطقس رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء:
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر ليلاً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان
الأربعاء:
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً قد تكون ركامية - وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.
الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
حالة البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الخميس:
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً وتظهر بعض السحب شرقاً مع احتمال سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة:
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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