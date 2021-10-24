الامارات | افتتاح حديقة «النوف 2» على مساحة 76 ألف متر مربع

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح حديقة «النوف 2» على مساحة 76 ألف متر مربع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة حديقة «النوف 2» في ضاحية مويلح على مساحة 76 ألف متر مربع لتضاف إلى مجموعة الحدائق المتميزة والعصرية في مدينة الشارقة ولتشكل رافداً للمرافق الخدمية ومتنفساً للسكان والعائلات لقضاء أوقات جميلة.

يأتي ذلك تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في نشر الرقعة الخضراء وتوفير أفضل الخدمات للسكان، وتعزيزاً لدور الإمارة كمدينة جاذبة للعيش تتوفر بها كافة مقومات الحياة وتقدم أفضل الخدمات.



حضر الإفتتاح سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ولفيف من أعضاء المجلس البلدي بجانب مسؤولين من البلدية وعدد من أعضاء مجلس ضاحية مويلح.

وأكد سالم علي المهيري أن المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة يعملان وفق خطط ورؤى وتطلعات تأتي تماشياً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لزيادة المسطحات الخضراء وتنفيذ مشاريع زراعية كبيرة متميزة تعكس المكانة الكبيرة لإمارة الشارقة التي تعتبر نموذجاً وأيقونة في مظهرها الجمالي وتزينها مساحات واسعة من المسطحات الخضراء والزهور والأشجار المتنوعة وخاصة أشجار النخيل.

وأوضح أن حدائق مدينة الشارقة تساهم في نشر الرقعة الخضراء حيث بلغت مساحة المسطحات الخضراء في حدائق المدينة 2.5 مليون متر مربع تتزين ب6 آلاف زهرة و30 نوعاً من الأشجار.

من جانبه أشار عبيد سعيد الطنيجي إلى أن البلدية قامت بالزراعة في الحديقة على مساحة 68 ألف متر مربع وتم تزيينها بأكثر من 3000 زهرة موسمية واستخدام حوالي 700 طن من السماد العضوي الذي يتم إنتاجه في مصنع السماد التابع للبلدية.. موضحا أنها تحتوي على أنواع مختلفة من الأشجار والنباتات كأشجار اللوز والغاف والنخيل والدفلة والكاسيا وبلغ مجموع ما تم زراعته منها أكثر من 953 شجرة ونبتة يتم ريّها بطريقة آلية بالكامل.

وأكد أن البلدية وفرت العديد من الخدمات في الحديقة منها مناطق لألعاب الأطفال وملعب لكرة القدم ومماشٍ داخلية يبلغ طولها حوالي 2 كلم و120 عمود إنارة و مرافق خدمية.. لافتا إلى أن الحديقة تستقبل الجمهور من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً وفق الإجراءات الوقائية حيث وفرت البلدية لوحات إرشادية تعمل بالطاقة الشمسية توضح الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها في الحديقة والإجراءات الوقائية الأخرى.

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