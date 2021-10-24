الامارات | شرطة دبي تستعرض تجربتها في السعادة وجودة الحياة بمؤتمر دولي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تستعرض تجربتها في السعادة وجودة الحياة بمؤتمر دولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس السعادة والإيجابية، في مؤتمر السعادة وجودة الحياة الدولي الخامس الذي عقد بمدينة ميخيلين البلجيكية، حيث استعرضت تجربتها في السعادة وجودة الحياة، إلى جانب نخبة من رؤساء الشركات والمؤسسات في هيئات حكومية وخاصة في أوروبا.

وتحدثت في المؤتمر عواطف السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، متطرقة إلى رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية ليكون شعب الإمارات من أسعد شعوب العالم وأكثرها أماناً، وجهود شرطة دبي المواكبة لتوجهات الدولة والحكومة بتطبيق الرؤية، وتحقيق التوجهات في جميع ممارستها وعملياتها الداخلية والخارجية. كما تطرقت إلى جهود شرطة دبي خلال الجائحة.

وأكدت أن شرطة دبي تدعم كوادرها البشرية، وتحرص على تحقيق السعادة الداخلية، وهو ما ساهم بالمجلس في الوصول إليه بنسبة 96.7% عام 2020، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة في تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها، مستشهدة بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. «السعي للمعرفة هو سعي للسعادة»، في تأكيد على أن امتلاك الإنسان للحلم والرغبة والطموح والقدرة والمعرفة يحتاج إلى العمل.

واستعرضت إنجازات شرطة دبي خلال الخمس سنوات الماضية، وأبرز الإحصائيات التي توضح ريادة مدينة دبي عالميا في مجال الأمن والسعادة. كما تناولت رؤية مجلس السعادة والإيجابية وأهدافه وأهميته في دعم الرأس المال البشري، وأهم الأنشطة والفعاليات على مستوى القيادة ومستوى مدينة دبي. وشجعت الحضور لحضور إكسبو 2020 دبي.

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