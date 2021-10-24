الامارات | «سيدات الشارقة» يطلق خدمة «الكرسي المتحرك العائم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات الشارقة» يطلق خدمة «الكرسي المتحرك العائم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي سيدات الشارقة خدمته الجديدة «الكرسي المتحرك العائم» لفئة السيدات كبار السن وذوات الإعاقة ليكون بذلك الوجهة الأولى في الإمارة التي توفر تلك الخدمة لهذه الفئة الخاصة من السيدات.

تتضمن الخدمة توفير كراس شاطئية بعجلات عائمة تمكن السيدات من هذه الفئة من دخول الشاطئ والاستمتاع بممارسة رياضة السباحة بصورة آمنة وخصوصية عالية.

ولهذا الغرض جرى تجهيز منحدرات الشاطئ بانسيابية وفق المقاييس المعتمدة التي تتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة من السيدات لضمان انتقالهن السلس عبر رمال الشاطئ لمياه البحر إضافة إلى تأمين جميع الإجراءات المصاحبة التي تتوافق مع متطلباتهن وضمان سلامتهن وعدم تعرضهن لأي خطورة أثناء تواجدهن على الشاطئ.

ومن منطلق حرص النادي المستمر على الاستماع لآراء ومقترحات المنتسبات تم إطلاق هذه الخدمة سعيا منه لترقية خدماته وتأهيل مرافقه لتتناسب مع احتياجات هذه الفئة المجتمعية من السيدات وتمكينهن من الاستمتاع والاستفادة من خدماته ومرافقه بأريحية وتحقيق بيئة حضارية متكاملة تشكل ملاذا ينعم به جميع زائرات وعضوات النادي.

وقالت خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة إن هذا الإنجاز يضاف إلى حصيلة إنجازات النادي التي تدعم مكانته جهة صديقة لذوي الإعاقة وكبار السن وتؤكد مساعيه تجاه تعزيز مسؤوليته المجتمعية عبر توفيره المرافق المؤهلة وأرقى الخدمات التي تراعي متطلباتهم واحتياجاتهم الخاصة.

من جانبها أوضحت شيخة السويدي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالنادي أن الكرسي المتحرك العائم مجهز وفق اشتراطات ومقاييس السلامة العالمية ويوفر انتقالا سلسا لمستخدميه من الممر إلى الشاطئ و الطفو فوق مياه البحر.. وصمم بمعايير خاصة تقي من الانزعاج أثناء قيادته على الأرضيات وتضمن الوضعية المريحة والتوازن التام خلال استخدامه في الماء إلى جانب قابلية نقله وطيه وسهولة تخزينه.

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